Putin'den Etiyopya'daki uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Etiyopya yönetimine ülkede meydana gelen uçak kazası ile ilgili bir taziye mesajı gönderdiğini duyurdu.

© REUTERS / Baz Ratner 'Etiyopya’da düşen uçakta bulunan Rus yolcuların üçü de turistti'

Rusya Devlet Başkanlığı sitesinde yayınlanan taziye mesajında, "Addis Ababa Havalimanı'ndan kalkış yaparken düşen uçağın içindeki yolcuların ve mürettebatın ölümü ile ilgili en içten taziyelerimi sunarım. Hayatlarını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletmenizi rica eder, onların bu zor zamanda cesaretlerini kaybetmemelerini temenni ederim" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Etiyopya Hava Yolları şirketine ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, içindeki 149 yolcu ve 8 mürettebat ile başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü, aralarında 3 Rus yolcunun da bulunduğu 33 ülkeden olan yolculardan kurtulan olmadığı duyurulmuştu. Yerel saatle 08.44'te (TSİ aynı) meydana gelen kazanın nedenleriyse henüz bilinmiyor.