Rusya doğrulamadı: Uçaklarımız İdlib'de bombardıman düzenlemedi

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rus medyasında bazı ‘askeri kaynaklara' dayandırılarak, Rusya Hava Kuvvetleri'nin İdlib'deki seçilmiş hedeflere hava saldırıları düzenlendiği şeklinde iddialar yer almıştır. Bu iddiaların gerçeklerle kesinlikle ilgisi yoktur. İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hiçbir saldırı düzenlenmemiştir" denildi.

Rus uçaklarının İdlib'deki terörist gruplara bombardıman düzenlediği yönündeki iddialar Kommersant gazetesinde yer almıştı. Haberde Ankara'nın bu bombardıman konusunda bilgilendirildiği ve buna itiraz etmediği belirtilmişti.

Kommersant'ın haberinde ayrıca, İdlib'de şu an için geniş çaplı bir operasyon düzenlenmesinin planlanmadığı, Rusya'nın hala Soçi Mutabakatı'nın yerine getirilmesini umduğu ifade edilmişti.

SÜRE DOLMASINA RAPMEN ÖRGÜTLER ÇEKİLMİŞ DEĞİL

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hala teröristlerin kontrolünde.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.