Rusya ordusu 6 yılda 200'den fazla balistik füze aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun 2012-2018 yılları arasında 109 kıtalararası, 108 denizaltı balistik füzesi aldığını söyledi. Şoygu'ya göre, Suriye'deki operasyon sırasında da 316 yeni silah denendi.

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi toplantısında konuşan Şoygu'nun açıklamasına göre, son 6 yılda Silahlı Kuvvetler 109 kıtalararası Yars, 108 denizaltı balistik füzesi, 3 adet Borey stratejik füze denizaltı kruvazörü, 17 Bal ve Bastion kıyı füze sistemi, 3.712 yeni ve modernize edilmiş tank, diğer zırhlı araç, 1000'den fazla uçak ve helikopter, 161 gemi, tekne ve denizaracının sahibi oldu.

Orduya kazandırılan bu yeni silahlarla 12 Yars füze sistemi alayı, 10 İskender sistemi alayı, 13 Mig-31BM, Su-35Si Su-30SM, Su-34 alayı, 3 Ka-52 ve Mi-28 alayı, 20 S-400 alayı, 23 Pantsir-S bölüğü, 17 Bal ve Bastion bölüğü yeniden teçhizatlandırıldı.

'SURİYE'DE 166 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Rusya ordusu uçak ve gemileri ile kruz füzeleriyle ilk kez Suriye'deki teröristlere ait mevzilere 166 saldırı gerçekleştirdi. Suriye'de 316 yeni silah denendi.