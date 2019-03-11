Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Lavrov'un 12 Mart için planlanan Türkiye ziyaretinin, Dışişleri Bakanı'nın çalışma programının değişmesi nedeniyle 18 Mart'a ertelendiği kaydedildi.
© AA / Fatih Aktaş
Tarihin ertelenmesine Ankara ile anlaşarak karar verildiği de eklendi.
Rus Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart'ta Antalya'ya gelmesi bekleniyordu. Dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.
Toplantının ertelenmesine ilişkin Türkiye tarafından ise bir açıklama henüz gelmedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)