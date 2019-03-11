'Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu'nun üçüncü güç ünitesine inşaat ruhsatı almak için evrak hazırlamaya başladı'

Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu nükleer güç santralinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

© REUTERS / Vincent Kessler AP, Türkiye'ye Akkuyu projesini durdurma çağrısı yapmaya hazırlanıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre Akkuyu Nükleer A.Ş., üçüncü güç ünitesi için inşaat ruhsatı almak amacıyla evrak hazırlama sürecine başladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Rusatom Energy International Genel Müdür Yardımcısı Anton Dedusenko, "Şu anda, santralin N1 güç ünitesindeki reaktörün temel plakasının yapımını tamamlıyoruz, reaktör binasının dış çevre duvarlarının inşaatına başlamaya hazırlanıyoruz, buna paralel olarak yardımcı reaktör binası ve rezerv kontrol binası için beton temeller oluşturuyoruz. İkinci güç ünitesinde de çalışmalar sürüyor. Özellikle, 2018 yılında sonbahar sonunda, N2 güç ünitesinin yapımı için sınırlı izin alındı. Bu sahada etüt çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki aşamada N2 güç ünitesi için inşaat ruhsatını alarak temel plakasının yapımına başlamayı planladıklarını anlatan Dedusenko, "Buna paralel olarak N3 güç ünitesiyle ilgili inşaat ruhsatı almak için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na başvurmak üzere gerekli evrakları hazırlıyoruz" dedi.

Akkuyu projesindeki takvimin çok yoğun olduğunun da altını çizen Dedusenko, güç ünitelerini birer yıl arayla işletmeyi almayı planladıklarını vurguladı.