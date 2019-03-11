Peskov'dan Rusya'da internetin kesileceğine yönelik iddialara yanıt: Vesvese

Moskova'nın internete erişimi tamamen engellemeye çalıştığı iddialarını ‘vesvese' olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki idari ve teknik tedbirlerin, internetin yurtdışından kapatılması olasılıklarına karşı korunmaya yönelik olduğunu söyledi.

Rusya'nın, dünyanın geri kalanıyla bağlantısının dijital olarak kopmasına neden olacak bir saldırıya uğraması halinde, altyapısını nasıl çalıştıracağını görmek için interneti kısa bir süreliğine keseceği yönündeki haberler, Batı basınında Kremlin'in vatandaşlarını internetten tamamen mahrum bırakmanın provasını yaptığı şeklinde yansıtılmıştı.

Gazetecilere konuşan Peskov, dün televizyonda izlerken Moskova'da ‘özgür internet' için yapılan protestonun katılımcılarından birinin, hükümetin internete erişimi tamamen kapatmak istediğini söylediğini ifade etti.

'HERKES ÖZGÜR İNTERNETTEN YANA'

Peskov, "Bu kesinlikle vesvese. Bu arada protestocu nedense yurtdışından birilerinin düğmeye basıp onu internetten mahrum bırakabileceğinden çekinmiyor. Başta bundan kaçınmak gerek. Hükümetin eylemleri vatandaşlarımızı bu tür engelleme işlemlerinden korumaya yönelik" dedi.

Peskov açıklamalarına şöyle devam etti: "Herkes özgür internetten yana: Tasarının mimarları da, devlet başkanlığı da, hükümet de. Kimse internetin kesilmesinden, küresel internetin kısıtlanmasından yana değil. Bu yüzden internetin özgürlüğü çerçevesinde eyleme katılanları desteklemek mümkün. Ancak tasarıların, internetin kısıtlanmasına yönelik olduğu şeklindeki yanlış anlamalarını ve vesveselerini değil… Tasarılar interneti olası saldırgan eylemlere karşı koruma amaçlı."

DUMA 12 ŞUBAT'TA KABUL ETTİ

© Sputnik / Evgeny Epanchintsev Rus askerlerin orduda internet bağlantılı cihazlar ve sosyal medyayı kullanması yasaklandı

Duma, 12 Şubat'ta Rusya'da internetin korunmasına yönelik kurumsal, idari ve teknik tedbir paketini kabul etti. Tasarının mimarlarından Rus senatör Andrey Klişas, bunun internetin kesintisiz çalışması için bağımsız altyapı kurulmasını sağlayacağını ifade etti.

Tasarının açıklama metninde de ABD'nin Eylül 2018'de kabul edilen ve saldırgan nitelikli Siber Güvenlik Stratejisi doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi.

Moskova'da pazar günü ‘özgür internet' başlıklı bir eylem düzenlendi.