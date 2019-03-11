Peskov: Putin, Noviçok kurbanı İngiliz kadın Sturgess'in oğlunun mektubuna yanıt vermeyecek

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko'nun Hope'a mektupla yanıt verdiğini anımsatarak, bu nedenle Putin'in ayrıca bir mektup yazmayacağını kaydetti.

Peskov, "Putin'in bir yükümlülüğü yok. Kaldı ki, Rus elçi devlet başkanı tarafından atanıyor ve olağanüstü ve yetkili elçi konumunda. Dolayısıyla Rusya Federasyonu adına konuşmaya ilişkin her türlü yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.

Hope, Rus lidere hitaben kaleme aldığı mektupta, "Annem Dawn Salisbury'de Noviçok maddesiyle öldüreli neredeyse bir yıl oldu ve ailem ve benim için acı hiç dinmiyor. İngiliz polisi, en az iki Rus vatandaşının annemin ölümünden sorumlu olduğuna inanıyor ancak görünen o ki, bu kişiler sizin devletiniz tarafından korunuyor. Bir insanoğlu olarak, yetkililerimizin bu kişileri annemin ölümü hakkında sorguya tutmasını sizden rica ediyorum. Annem en azından bunu hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sturgess'in trajik ölümü nedeniyle başsağlığı temennisinde bulunan elçi Yakovenko ise, tüm sorulara bizzat yanıt vermek için Hope'e görüşme teklifinde bulunmuştu.

Temmuz 2018'de Amesbury'de isimlerinin Charlie Rowley ve Dawn Sturgess olduğu bildirilen bir çiftin Noviçok ile zehirlendiği belirtilmişti. İngiliz polisi, daha sonra Sturgess'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.