ABD'den Rusya-Venezüella ortak bankasına yaptırım

© REUTERS / JIM YOUNG Trump Rusya’ya yaptırımı 1 yıl uzattı

Rusya-Venezüella ortak bankası olan Evrofinance Mosnarbank'ın ABD'deki tüm hesaplarının dondurulmasını öngören karar, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin bu bankayla çalışmasını yasaklıyor.

Açıklama Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin internet sitesinde yer aldı.

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetiyle iş yapan yabancı finansal kuruluşlara yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD, 28 Ocak 2019 tarihinde PDVSA şirketine karşı yaptırım kararını almıştı. Şirketin ABD'deki 7 milyar dolarlık hesapları engellenmişti.

Evrofinance Mosnarbank'a karşı alınan yaptırım kararını değerlendiren Venezüella'nın Moskova Büyükelçisi Carlos Rafael Faria Tortosa, "Biz veya Rus dostlarımız, ABD'nin isteğine karşı bir şeyler yapmak istediğinde veya onlar bizim işbirliğimize engel olmak istediğinde, onların bankalara, işletmelere ve insanlara karşı yaptırım getirdiğini biliyoruz. Bu karar da beklendikti" dedi.

Büyükelçi ayrıca PDVSA önümüzdeki 2 ay içinde Moskova'da bir ofis açacağını da sözlerine ekledi.