Rusya'dan INF anlaşmasının iptalinin ardından ilk tedbir

Sibirya 41. Ordu Komutanı Binbaşı General Yakov Rezantsev, Rusya'daki 5 bölgeye Buk-M3 füze savunma sistemi kurulacağını, bu doğrultuda personel eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı. Amerika'nın Tomahawk seyir füzesine karşı avcı unsuru olarak tanımlanan füze sistemlerinin Rusya'nın kritik bölgeleri olan Novosibirsk, Omsk, Irkutsk bölgesi, Altay bölgesi ve Tuva Cumhuriyeti'nde kurulması için çalışmaların sürdürdüğü ve sistemlerin merkezinin Sibirya 41. Ordu Komutanlığı olduğu öğrenildi.

Buk-M3 füze savunma sistemleri, 2,.5 kilometre ile 70 kilometre arasında hedefe yönelen seyir füzelerini maksimum 40 kilometrelik yüksekliğe çıkarak havada imha edebiliyor. Füze sistemi, fırlatılan roketin seyir füzesine karşı radara yakalanmadan hedefe ulaşabilmesini sağlıyor.