Düşmanı 'kör eden' yeni Rus sistemi nasıl çalışıyor?

Düşmanı bir süreliğine körelten görsel-optik engelleme istasyonu 5P-42 Filin'in tasarımcıları, Rus Zvezda televizyonuna sistemin özellikleri ve çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

© REUTERS / Shamil Zhumatov Düşmanı ‘kör eden’ yeni Rus silahının test görüntüleri yayınlandı

Rus savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Roselektronika Holding'e bağlı AO Opıtniy Zavod İntegral şirketinin kalite direktörü Vladimir Jarov, bu silahın karşı tarafı 2 kilometreye kadar mesafede geçici olarak kör ettiğini ve böylelikle gemilere nişan alınarak ateş açılmasını önlediğini, sistemin ayrıca ışık sinyalleri de iletebildiğini aktardı.

Tasarımcılar, bilim insanlarıyla birlikte, bir yandan insanların görme yeteneğini kritik bir şekilde etkilemeyen, diğer yandan da görme performansını oldukça düşüren ışın akımının güç seviyesini belirlemeyi başardı. Silahın poligonda yapılan testleri sırasında Filin'in etki alanına giren gönüllüler, ateş edemediklerini ve genel olarak kötü hissettiklerini belirterek, mide bulantısı ve yönünü şaşırma gibi şikâyetlerde bulundu.

Jarov, "Filin'e doğrudan benzeyen bir aygıt yok. Fiilen yurtdışındaki buna benzer tüm sistemlerde, gözleri ‘kavuran' lazer bazlı ışınlama aygıtları kullanılıyor. Bizim istasyonumuz görme kaybına yol açmıyor, fakat ateş etmenin verimliliğini 3-5 kat azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz şubatta Roselektronika şirketi, Rus Donanması'na düşmanı kör eden görsel-optik engelleme istasyonları 5P-42 Filin'i tedarik etmeye başladığını duyurmuştu. Şu anda fabrika testlerinden geçen Amiral Kasatonov fırkateyni ve geçen yıl donanmaya katılan Amiral Gorşkov fırkateyni Filin istasyonlarıyla donatılmış durumda.