Simonyan, Pompeo’nun Sputnik ve RT şikayetini New York Times’a yönlendirdi

Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Pompeo bunu, New York Times Venezüella'ya giden yardım kamyonlarını Maduro'nun değil ABD yönetiminin destek verdiği muhalefetin yaktırdığını yazdıktan sonra söyledi. Yani RT ve Sputnik'in uzun zamandır söylediğini. Venezüella'nın biz olduğumuzu söylemeye gerek yok. Ama Times da mı biziz?" diye yazdı.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya yönetiminin RT ve Sputnik gibi 'dezenformasyon organlarını' finanse ettiğini ve bunu dünyanın dikkatini Venezüella'daki insani felaketten saptırmak için yaptığını iddia etmişti.
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