Rosneft'ten ABD'ye Venezüella yanıtı

Rus petrol şirketi Rosneft'in yetkilileri, Venezüella devlet enerji şirketi PDVSA'dan petrol alarak ABD'nin Caracas'a uyguladığı yaptırımları ihlal ettikleri yönündeki iddialarını reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD'nin, Rosneft'ten, Venezüella'dan petrol alımını durdurmasını istemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rosneft CEO'su İgor Seçin'in, Venezüella lideri Nicolas Maduro'ya 'hayatta kalması için yardım etmeye devam ettiği', Rus şirketinin PDVSA'dan ham petrol alarak ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiği şeklindeki suçlamamalarına Rosneft'tan yanıt geldi.

© REUTERS / Marco Bello Rosneft: Venezüella'daki projelerimizi düzenli olarak izliyoruz

Rosneft'ten yapılan açıklamada, Pompeo'nun bu sözleri 'asılsız suçlamalar' olarak nitelendi. Ayrıca, Venezüella'dan petrol alımına ilişkin yapılmış anlaşmaların ABD'nin yeni yaptırımlarından önce imzalandığı, bu nedenle yaptırımların ihlal edilmesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Rosneft yetkilileri, şirketin operasyonlarının siyasi değil, ticari olduğunu ve bunları uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüklerini de ekledi.

Pompeo'nun sözlerine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da ser yanıt verdi. ABD'nin, Rosneft'ten Venezüella'dan petrol alımını durdurmasını istemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Rus Dışişleri Bakanı, "Amerikalı meslektaşlarımızın 'uluslararası hukuk' kelimelerini artık kullanmıyor olması boşuna değil. Zira onlar herkesin uluslararası hukuka göre değil, dünya düzenine göre davranmasını istiyorlar" dedi.