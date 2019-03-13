Rosneft'ten ABD'ye Venezüella yanıtı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Rosneft CEO'su İgor Seçin'in, Venezüella lideri Nicolas Maduro'ya 'hayatta kalması için yardım etmeye devam ettiği', Rus şirketinin PDVSA'dan ham petrol alarak ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiği şeklindeki suçlamamalarına Rosneft'tan yanıt geldi.
Rosneft yetkilileri, şirketin operasyonlarının siyasi değil, ticari olduğunu ve bunları uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüklerini de ekledi.
Pompeo'nun sözlerine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da ser yanıt verdi. ABD'nin, Rosneft'ten Venezüella'dan petrol alımını durdurmasını istemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Rus Dışişleri Bakanı, "Amerikalı meslektaşlarımızın 'uluslararası hukuk' kelimelerini artık kullanmıyor olması boşuna değil. Zira onlar herkesin uluslararası hukuka göre değil, dünya düzenine göre davranmasını istiyorlar" dedi.
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