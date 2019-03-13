Fransız fotoğrafçının gözünden ‘melankolik’ St. Petersburg

Rusya’nın kuzey başkenti olarak anılan St. Petersburg’da yaşayan Fransız fotoğrafçı Viktor Balaguer, kentin sokaklarını görüntüledi. Balaguer, aşık olduğunu söylediği St. Petersburg’u ‘melankolik’ bir kent olarak nitelendiriyor.

Fransız fotoğrafçı Viktor Balaguer, St. Petersburg manzaralarını takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram hesabından çektiklerini paylaşan fotoğrafçı RBTH'ye yaptığı açıklamada "Ben sokak fotoğrafçılığı yapıyorum. Kameramı alıp St. Petersburg'un sokaklarını geziyorum" dedi.

Asıl mesleği mimarlık olan 31 yaşındaki Balaguer, St. Petersburg'da yaşıyor ve 2011'de geldiği ilk kez kente aşık olduğunu belirtti.

Balaguer'in kentle ilgili düşünceleri ise şöyle:

"Instagram hesabımı fotoğrafçılığı sevdiğim ve kenti kendi gözlerimle göstermek istediğim için açtım. Bir yabancının bakışı, yerel birininkinden çok farklı olabilir. En sevdiğim mevsim kış. Karın şehre düştüğü ve kanalların tamamen donmuş olduğu zamanları seviyorum. Bence bu çok güzel ve Paris'ten çok farklı. Burası çok melankolik bir şehir, ancak kent halkı mutsuz veya sıkılıyor değil. Kanalların ya da nehir kenarında yürüyen yaşlıları görmek çok şiirsel."

Fotoğrafçı, Rus yazar Fyodor Dostoyevskiy'nin ‘Beyaz Geceler' isimli romanını da St. Petersburg'un eşsiz atmosferini gözler önüne sermek için film yapmak istediğini kaydetti.

Balaguer'e göre, kitabın konusu (genç bir kadına aşık olan yalnız bir adam anlatılıyor) ve kent birbirlerine çok iyi gidiyor.

Balaguer'in bir başka planı da St. Petersburg fotoğraflarından oluşan bir sergi açmak.