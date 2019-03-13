Federasyon Konseyi sahte bilgilerle mücadele ve devlete hakaret suçlarını kapsayan yasaları onayladı

Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi, sahte bilgilerle mücadele, devlet ve topluma hakaret suçları ve bunlar için uygulanacak para cezaları yasalarını onayladı.

İlk belge, vatandaşların hayatı, sağlığı ve mülkünü tehdit eden, kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye atan, alt yapı, iletişim, banka, sanayi ve enerji tesisleri gibi yaşam destek nesnelerinin işleyişini engelleyen ve gerçekmiş gibi gösterilen sahte bilgilerin yayınlanmasını yasaklıyor.

Onaylanan ikinci belge ise, insanlık onuru, kamu ahlakı, devlet veya devlet sembollerine zarar veren bilgilerin engellenmesini öngörüyor.

Rusya Başsavcısı veya yardımcısı, ihlal yapan kaynaklara erişimde gerekli önlemleri alma talebiyle Roskomnadzor'a (Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu) başvuracak. Roskomnadzor, derhal yayıncıyla iletişime geçerek, gerçek olmayan bilgileri kaldırmasını talep edecek.

Kaynağa erişimi engellenen yayıncı, yayınladığı gerçek olmayan bilgileri kaldırdıktan sonra Roskomnadzor'u bilgilendirmekle yükümlü olacak.

© REUTERS / KCNA Rusya Federasyon Konseyi Başkanı: Kuzey Kore lideri Kim, ziyaretini geciktirmek istemiyor

Vatandaşların hayatı, sağlığı ve mülkünü tehdit eden, kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atan, gerçekmiş gibi gösterilen sahte bilgiler için uygulanacak para cezası vatandaşlar için 30 ila 100 bin, yetkililer için 60 ila 200 bin, tüzel kişiler için 200 ila 500 bin ruble olacak.

Ulaşım, sosyal yapı, iletişim, enerji gibi yaşam destek nesnelerinin işleyişiyle ilgili gerçek olmayan bilgilerin yayınlanmasına uygulanacak para cezası vatandaşlar için 100 bin ila 300 bin, yetkililer için 300 ila 600 bin, tüzel kişiler için 500 bin ila 1 milyon ruble arasında değişiyor.

İnsanların ölümüne sebep olan, sağlığa ve mülke zarar veren, ulaşım, sosyal yapı, iletişim, enerji gibi yaşam destek nesnelerinin işleyişini engelleyen basın ve internetten yayınlanan gerçek olmayan bilgiler için vatandaşlar 300 ila 400 bin, yetkililer 600 ila 900 bin, tüzel kişiler 1 milyon ila bir buçuk milyon ruble para cezasıyla cezalandırılacak.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Rusya Federasyon Konseyi, yabancı ajan kanununu onayladı

Federasyon Konseyi ayrıca insanlık onuru, kamu ahlakı, devlet veya devlet sembollerine zarar veren bilgilerin engellenmesi yasasını onayladı.

Devlet veya topluma hakaret içeren bilgilerin tespit edilmesi durumunda, başsavcı veya yardımcısı kaynaklara erişimin kaldırılması ya da engellenmesini denetleyen Roskomnadzor'u bilgilendirecek.

Federasyon Konseyi tarafından onaylanan yasalar, imzalaması için devlet başkanına sunulacak.