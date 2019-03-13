Rusya, Türkiye'yle koordinasyon içinde İdlib'de terörist hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Hayat Tahrir eş-Şam'ın Hmeymim üssüne yönelik insansız hava araçlarını kullanarak bir saldırı planladığının öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "13 Mart'ta… Türkiye'yle koordinasyon içinde, Rus Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) terörist grubunun İdlib şehrindeki silah ve mühimmat deposuna noktasal vuruş gerçekleştirdi" dendi.

Birkaç kanaldan teyit edilene bilgiye göre, dün bu depoya saldırı amaçlı insansız hava araçları getirildi.

Açıklamada, "Teröristler, bu insansız hava araçlarını Rusya'nın Hmeymim hava üssüne yönelik hava saldırısında kullanmayı planlıyordu" dendi.