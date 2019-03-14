Rusya da Boeing 737 Max uçaklarını yasakladı

Etiyopya'da 157 kişinin ölmesiyle sonuçlanan havayolu kazasının ardından Boeing 737 Max tipi uçakları yasaklayan ülkelere Rusya da eklendi. Boeing 737 Max tipi uçakların Rusya hava sahasına girişine izin verilmeyecek.

Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının Rusya hava sahasında uçuşlarını yasakladığını açıkladı.

© REUTERS / Willy Kurniawan Boeing: Tüm 737 Max uçuşlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ediyoruz

Daha önce Rus hava yolu şirketi S7'nin filosundaki Boeing 737 Max uçaklarının sefer yapmasına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Bu kararlar, son altı ay içerisinde Boeing 737 Max tipi iki uçağın düşmesi nedeniyle alındı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Endonezya'da geçen ekim ayında da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi ölmüştü.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye dahil pek çok ülke Boeing 737 Max uçaklarını yasaklamıştı.