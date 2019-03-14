Rusya'nın 'kedi şehrinde' bu kez de kedili trafik lambası yapıldı

Kedi sevgisiyle bilinen ve kedilerin sembolü haline geldiği Zelenogradsk'ta, bu kez de kedili trafik lambası yapıldı.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara göre, lambadaki kedi yeşil ışık yandığında yürürken, kırmızı yandığında duruyor.

Kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören trafik lambasının, çocuklar için ilgi çekici olacağı da düşünülüyor.

Котосветофор в моём городе — Зеленоградск. pic.twitter.com/9ARwu9SM06 — Valeri Yurik (@_FUCKTHEUSA) 12 Mart 2019

​BELEDİYEDE DE BİR KEDİ GÖREVLİ

Zelenogradsk, ‘kedi kenti' olarak biliniyor. Geçen ay kentin giriş ve çıkışına kedi figürleri yerleştirilmişti. Kentte kediler için mama makinaları, ünlü bir kedi müzesi, kedili duvar resimleri ve kedi heykelleri bulunmasının yanı sıra belediyede de bir kedi ‘görev yapıyor.'

Bu ayın başında da ‘Zelenogradsk kedisinin doğum günü' isimli bir festival gerçekleştirildi. Kent yönetimi, Japonya'da bir müzeye üç yıldır alınmayan ama ısrarla içeri girmeye çalışan Ken Chan ve Gou Chan isimli kedileri de festivale davet etmişti.