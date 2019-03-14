Rus komedyenlerin telefon şakası yaptığı Guaido, Maduro’nun hesaplarının kapatılmasını istedi

‘Vovan’ ve ‘Lexus’ olarak bilinen Rus komedyenler, İsviçre Konfederasyon Başkanı Ueli Maurer’ın ağzından Venezüella’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya telefon şakası yaptı. Guaido, ‘Muaer’in Maduro’nun hesaplarını kapatma teklifini kabul etti.

© REUTERS / Lucas Jackson Rus komedyenler bu kez de Trump'ın Venezüella Temsilcisi'ne telefon şakası yaptı

‘Vovan' ve ‘Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, kendilerini İsviçre Konfederasyon Başkanı Ueli Maurer olarak tanıtarak, Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile telefonla konuştu.

Görüşmede Mauer gibi konuşan komedyenler, ‘Lexus Vovanial' isimli bir banka uydurarak Guaido'ya Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun milyonlarla dolu hesabını bloke edip, içindeki parayı onun hesabına aktarmayı teklif etti.

‘Mauer' daha sonra da Guaido'ya ‘devlet başkanı' olarak bu parayı istediği gibi kullanmasının hakkı olduğunu ifade etti.

‘Mauer'e hem kendi hem de Venezüella adına teşekkür eden Guaido da hesabın bloke edilmesi teklifini kabul etti.

© AP Photo / Matt York Rus komedyenler ABD'li senatörlerin peşini bırakmıyor

Konuyla ilgili Sputnik Mundo'ya açıklama yapan komedyenler, Guaido'nun yakında basına Maduro'nun hesaplarının kapatılacağı yönünde açıklama yapacağını söyledi: "Doğal olarak İsviçre de bu sözleri yalanlayacaktır."

Rus komedyenler, kendilerini Maurer olarak tanıtarak ABD'nin yeni Venezüella Temsilcisi Elliott Abrams ve Venezüella'nın yeni ‘hükümetinin' ABD elçisi Carlos Vecchio'ya da telefon şakası yapmıştı. Abrams, Maurer sandığı komedyenlerden Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre'deki hesaplarının kapatılmasını istemişti.

Komedyenler daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'li Senatörler John McCain, Lindsey Graham ve Mitch McConnell'a da telefon şakası yapmıştı.