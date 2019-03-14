Rus komedyenlerin telefon şakası yaptığı Guaido, Maduro’nun hesaplarının kapatılmasını istedi

Görüşmede Mauer gibi konuşan komedyenler, ‘Lexus Vovanial' isimli bir banka uydurarak Guaido'ya Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun milyonlarla dolu hesabını bloke edip, içindeki parayı onun hesabına aktarmayı teklif etti.
‘Mauer' daha sonra da Guaido'ya ‘devlet başkanı' olarak bu parayı istediği gibi kullanmasının hakkı olduğunu ifade etti.
‘Mauer'e hem kendi hem de Venezüella adına teşekkür eden Guaido da hesabın bloke edilmesi teklifini kabul etti.
Rus komedyenler, kendilerini Maurer olarak tanıtarak ABD'nin yeni Venezüella Temsilcisi Elliott Abrams ve Venezüella'nın yeni ‘hükümetinin' ABD elçisi Carlos Vecchio'ya da telefon şakası yapmıştı. Abrams, Maurer sandığı komedyenlerden Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre'deki hesaplarının kapatılmasını istemişti.
Komedyenler daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'li Senatörler John McCain, Lindsey Graham ve Mitch McConnell'a da telefon şakası yapmıştı.
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