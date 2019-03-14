Batı'nın yaptırımlarına karşı Rusya'da haşhaş yetiştiriciliği yasallaşabilir

Rusya Parlamentosu morfin türevi ilaçların üretiminde kullanılmak üzere haşhaş yetiştiriciliğinin yasallaşması yönünde bir teklif sundu. Tasarı ile olası yaptırımlara karşı Rusya'nın ağrıkesici üretiminde kullanılan hammadelerin temini konusunda bağımsız hale getirilmesi amaçlanıyor.

© Sputnik / Kirill Kallinikov 'Rusya her türlü yaptırım senaryosuna karşı hazır'

Rusya'da şu anda haşhaş yetiştiriciliği kesinlikle yasak, bu nedenle Rus ilaç üreticilerinin, narkotik ağrı kesici üretimi için hammadde ithal etmesi gerekiyor. Rusya parlamentosunda bugün teklif edilen tasarı ile haşhaş yetiştiriciliğinin yasallaşması öngörülüyor. Böylelikle Batı'dan gelen olası bir yaptırım karşısında hammadde eksikliğinin yaşanmaması ve üretimin devlet tekeline bağlanması isteniyor.

Nitekim tasarının mimarlarına göre ülkede üretilen 13 tür narkotik ilaç bulunuyor. Her yıl 400 kilogram öncül ithal eden şirketler, on büyük firmadan birine yönelmek zoruna kalıyor. Zira bu firmalardan dokuzu Rusya'ya yönelik yaptırımları destekleyen ülkelerden. Bu nedenle de Rusya'nın yerli kaynak üreterek ithalatçıların yapabileceği bir kısıtlamadan doğabilecek aksaklıkların önüne geçmesi gerekiyor.

İlk mütaalası yapılan tasarının yasa haline gelmesinin ardından Rusya'da talep doğrultusunda ilaç ve araştırma amaçlı güvenli bir haşhaş sevkiyat zinciri kurması amaçlanıyor.