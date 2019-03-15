Rus Dışişleri: Hayat Tahrir eş-Şam, İdlib'de yeni kimyasal saldırı mizanseni hazırlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hayat Tahrir eş-Şam örgütünün Suriye'nin İdlib kentinde yeni kimyasal saldırı mizanseni için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştıklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısında Moskova'nın İdlib'deki durumu yakından takip ettiğini belirten Zaharova, Hayat Tahrir eş-Şam'ın, Suriye hükümetini kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamak amacıyla Beyaz Miğferler'le işbirliği içinde yeni kimyasal saldırı mizanseni hazırladığına dair bilgilerin geldiğini ve bunun ciddi rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Zaharova, militanların mizansende kullanılacak patlayıcı ve mühimmatları Halep, İdlib, Lazkiye ve Hama'ya yığdığını kaydetti.

'MİLİTANLAR ORDUYA YÖNELİK PROVOKATİF SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR'

İdlib'deki Hayat Tahrir eş-Şam militanlarının Suriye ordusuna yönelik provokatif saldırıları sürdürdüğünü söyleyen Zaharova, "Sene başından bu yana 460'dan fazla saldırı düzenlendi. 30 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 100'ü de yaralandı" diye konuştu.

RUSYA ÖNCEKİ GÜN HAYAT TAHRİR EŞ-ŞAM HEDEFLERİNİ VURMUŞTU

Önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin onayı alındıktan sonra Suriye'deki Rus Hmeymim üssüne saldırı planlayan Hayat Tahrir eş-Şam'a yönelik noktasal hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "13 Mart'ta… Türkiye'yle koordinasyon içinde, Rus Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) terörist grubunun İdlib şehrindeki silah ve mühimmat deposuna noktasal vuruş gerçekleştirdi" denmişti.