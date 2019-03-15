'Rusya hükümeti, Pobeda Havayolları'na Boeing 737 MAX yerine yerli MS-21 uçaklarını almasını teklif etti'

Vedomosti'ye göre, Rusya hükümeti, Aeroflot hava yolu şirketinin iştiraki Pobeda'ya Boeing 737 MAX uçakları yerine Rus MS-21 uçaklarını satın almasını teklif etti. Teklifin Endonezya'da düşen uçak faciasıyla bir ilgisi olmadığı, yerli havacılık sektörünün desteklenmesi amaçlı olduğu kaydedildi.

Vedomosti gazetesi, Rusya hükümetinin Aeroflot'un iştiraki Pobeda şirketine 30 adet Boeing 737 MAX uçağını satın alması ve ithal etmesi için henüz izin vermediğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, hükümetin şirket çıkarları gereği yerli MS-21 uçaklarını satın almasını teklif ettiğini söyledi. Nitekim 30 adet Boeing 737 MAX uçağının toplam değeri 1.8 ilâ 2 milyar dolar arasında.

Habere göre, Pobeda, hükümete bağlı komisyona 50 Boeing 737 MAX uçağı satın almak için başvuruda bulundu ve bunlardan 20'sinin 2019-2021 yılları arasında satın alınması için onay verildi.

"2022'de 30 Boeing alınması hükümete bağlı ithalat ikamesi komisyonu tarafından henüz çözüme kavuşturulmadı" diyen kaynaklar "Kimsenin Pobeda'nın alımlarını engellemek gibi bir amacı yok. Amaç devlet şirketlerinin yatırım projeleri ile Rus üreticilerin planlarını birleştirmek" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Adaba'da 10 Mart'ta yaşanan ve 157 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 40'tan fazla ülke ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkedeki tüm B737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.