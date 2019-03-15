Gazprom Neft, Irak’taki varlığını genişletmek istiyor

Şirket Başkanı, "Her şey, Irak tarafının isteği ve planlarına bağlı. Yakın zamanda, ilgi çeken bölgeleri ve projeleri teklif ederlerse inceler ve katılırız. Ama bizim de yakın zamanda dile getirebileceğimiz fikirlerimiz var" diye kaydetti.
Irak'ın doğusundaki Vasit ilinde yer alan Badr yatağının jeolojik rezervinin 3 milyar varil petrol olduğu tahmin ediliyor. Irak Hükümeti, 2010 yılında Gazprom Neft (Rusya), Kogas (Kore), Petronas (Malezya) ve TPAO (Türkiye) şirketlerinden konsorsiyum ile Badr yatağında keşif ve üretim projesiyle ilgili bir anlaşma imzalamıştı.
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