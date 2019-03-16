Rus Dışişleri: ABD ile Kanada’nın yaptırımlarına yanıt verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kanada’nın Ukrayna’daki durum ve Kerç Boğazı’ndaki olaylar yüzünden Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımlara pratik yanıt verileceğini belirtti.

Kuzey Amerika ülkelerinin eylemlerinde yeni ve beklenmedik hiçbir şey olmadığını kaydeden bakanlık, yaptırımların temel amacının Moskova'ya baskı olduğunun altını çizdi.

Yaptırımların, ABD ve Kanada'nın istediği sonuçlara yol açmadığı ifade edilen açıklamada, "Onlar, yanılmazlığına olan inancın esaretinde kalarak görüşüne bakılırsa eğer biraz daha bastırırlarsa Rusya'nın onların emirlerine itaat etmeye başlayacağını düşünüyor. Ama böyle olmayacak" dendi.

Açıklamada, ABD ve Kanada'nın Rusya'yla ilişkileri tam yıkma politikasına devam etmelerinden dolayı duyulan üzüntü de dile getirildi.