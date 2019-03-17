Rus hava savunma sistemlerinin tespit ettiği ABD’nin B-52 uçağı ‘u’ dönüşü yaptı

Açıklamada, "Rus hava savunma sistemlerinin takibinden sonra ABD uçağı sınırlara 150 kilometreden fazla yaklaşmadan aniden geri döndü" ifadeleri kullanıldı.
16:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 15, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, бортовой номер 61-0009, имитация бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/yzSJIWjXCk
Daha önce PlaneRadar sayfası nükleer kapasiteli B-52H Stratofortress uçağının Baltık Denizi'nde uçtuğunu ve Rusya'nın Baltık Filosu Üssü'ne karşı ‘sahte' bir bombardıman seyri gerçekleştirdiğini bildirmişti.
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