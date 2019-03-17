Rus hava savunma sistemlerinin tespit ettiği ABD’nin B-52 uçağı ‘u’ dönüşü yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, ABD’ye ait Boeing B-52H bombardıman uçağı Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki karasuları yakınlarında görüldü. Uçak, Rus hava savunma sistemleri tarafından izlenmesinin ardından ‘u’ dönüşü yaptı.