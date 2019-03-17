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13:49 17 Mart 2019
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Rusya, ABD’yi Venezüella konusunda uyaracak: Güç kullanımı kabul edilemez

    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya
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    ABD’nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams’la 19 Mart’ta görüşeceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Caracas’taki meşru yönetime karşı güç kullanımı ve müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda uyaracaklarını söyledi.

    PDVSA
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 19 Mart'ta Roma'da ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams'la Venezüella'yı görüşeceğini söyledi.

    Gazetecilere konuşan Ryabkov "Bu planlı bir görüşme, spontane değil. Karşı tarafa tüm görüşlerimizi aktaracağız. ABD'yi Caracas'taki meşru yönetim üzerinde hukukdışı herhangi bir nüfuzun ve güç kullanımıyla müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda uyaracağız" dedi.

    Ryabkov, Venezüellalı partnerleri ile ekonomik faaliyetler nedeniyle Rus şirketlere baskı uygulanması konusunu da gündeme getireceklerini kaydetti.

    Ryabkov, Rusya tarafı olarak görüşmede ısrarla ileriye doğru bir adım atılması gerektiğini belirtip Venezüella içinde diyaloğun sağlanması için ileriye doğru adım atma arayışında olacaklarını vurguladı.

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    © AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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    Ryabkov, "Moskova ile Caracas arasında kesinlikle meşru biçimde yürütülen, geçmişi olan geniş çaptaki işbirliğini her alanda sürdüreceğimizi vurgulayacağız. Bu nedenle bu işbirliğini önlemeye yönelik herhangi bir girişim, Rusya-ABD ilişkilerine ve Rusya'nın diğer ülkelerle olan ilişkilerini doğrudan etkiler. Bu tarz eylemler mutlaka fark edilecektir, bu eylemlerin sonuçları geniş kapsamda bakılacak olursa elbette olumsuz olacaktır. Ancak Caracas'la işbirliğimizi korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu ABD'li yetkililere ileteceğimiz sinyallerden biri" dedi.

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    Etiketler:
    diyalog, işbirliği, ekonomik, Sergey Ryabkov, Elliott Abrams, Venezüella, ABD, Rusya
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