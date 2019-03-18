Putin, Rusya ile bağlanışının yıldönümü çerçevesinde Kırım’a gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile bağlanışının beşinci yıldönümü çerçevesinde bugün Kırım’ı ve Sivastopol’ü ziyaret edecek. Rus lider yeni termik santralin açılışını yapacak, bölge toplumlarının temsilcileri ile bir araya gelecek ve yarımadanın bağlanışı için yapılacak törene katılacak.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in Rusya ile bağlanışının beşinci yıldönümü dolayısıyla Kırım ve Sivastopol’e gideceği bilgisi verildi.

Açıklamada “Putin, Balaklavskoy termik santralinin açılışına katılacak, video konferans yoluylada Tavriçeskoy termik santrali ile Taman’daki trafo merkezinin açılışında yer alacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Rus lider Sivastopol’de, Fransızlarla olan Malakof Muharebesi’nde öleler adına yapılan anıtı ziyaret edecek.

Putin ayrıca Simferepol’de Kırım ve Sivastopol toplumları temsilcileri ile bir araya gelecek, yarımadanın 2014’te Rusya ile bağlanışı onuruna yapılacak törenlere katılacak.