Poklonskaya: En sevdiğim çiçek orkidelerden bir koleksiyonum var

Poklonskaya "Bu nedenle arkadaşlar bana sürekli orkide veriyorlardı. Orkideyi çok severim. O yıllarda büyük bir koleksiyonum oldu. Bu koleksiyon her şeyden önce güçlü başsavcılık ekibimizin sembolü" dedi.
Başsavcı olduğu dönemde savcılık üniformasını gururla taşıyan, her biri gerçek devlet görevlisi insanlarla çalıştığını, gerektiğinde hiçbirinin Kırım toprakları için ayağa kalkmaktan çekinmediğini belirten Poklonskaya "Bunları unutmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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