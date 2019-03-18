Poklonskaya: En sevdiğim çiçek orkidelerden bir koleksiyonum var

Duma vekili ve Eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, en sevdiği çiçeğin orkide olduğunu söyledi. Prensip gereği hediye almadığını belirten Poklonskaya, bu nedenle başsavcı olduğu dönemden kalma bir orkide koleksiyonu olduğunu kaydetti.

Sputnik'e konuşan Poklonskaya, Kırım başsavcısı olduğu dönemde kendisine hediye alınmasını işten çıkarma tehdidiyle yasakladığını söyledi.

Poklonskaya "Bu nedenle arkadaşlar bana sürekli orkide veriyorlardı. Orkideyi çok severim. O yıllarda büyük bir koleksiyonum oldu. Bu koleksiyon her şeyden önce güçlü başsavcılık ekibimizin sembolü" dedi.

Başsavcı olduğu dönemde savcılık üniformasını gururla taşıyan, her biri gerçek devlet görevlisi insanlarla çalıştığını, gerektiğinde hiçbirinin Kırım toprakları için ayağa kalkmaktan çekinmediğini belirten Poklonskaya "Bunları unutmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.