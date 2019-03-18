Poklonskaya: Kırım, tüm dünyaya Rus ruhunu gösterdi

Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanışının 5. yıldönümünde Sputnik'e demeç veren Poklonskaya, bu tarihi olayın kazanımlarını maddi olarak ölçmenin imkansız olduğunu söyledi.

Poklonskaya, "Bu kazanım, Rusya halkının ruhunda yaşandı. Kırım'ın tarihi anavatana dönüşü, Rusların vatanseverlik ruhunu ayağa kaldırdı ve ülkemizi sevmenin ve onunla gurur duymanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kırımlılar, Rus olduklarını ve Büyük Zafer'in mirasçıları olarak adlandırılmayı hak ettiklerini gösterdi" dedi.

Poklonskaya, geride kalan 5 yıl içinde Kırım'ın ciddi ekonomik başarılar elde ettiğini anlattı.

"Devasa bir proje olan, 2. Nikolay tarafından düşünülen Kırım Köprüsü inşa edildi, Simferopol Havalimanı'nda yeni terminal inşa edildi, federal otoyolu Tavrida'nın inşası devam ediyor, Simferopol'de yeni modern hastane açıldı. Daha nice projeler gerçekleştirildi" diye devam eden Poklonskaya, sosyal meselelerle ilişkili bazı zorluklar olduğunu ancak önemli olan noktanın Kırım'da barışın korunması olduğunu vurguladı.

'KIRIM BAHARI, MODERN RUSYA TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAFERİ'

Poklonskaya, "Tüm dünyaya Rus ruhunun ne olduğunu gösterdik. 'Kırım baharı', modern Rusya tarihinin en büyük zaferidir. Bu, siyasi partilerin zaferi değil, Kırım halkının zaferidir" ifadelerini kullandı.

Poklonskaya, dünyada Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıma sürecinin başladığına da dikkat çekti.

İstedikleri gibi hızlı adımlarla olmasa da Batılı ülkelerin Kırım'ı tanımaya başladığını anlatan Poklonskaya, "Batı, aşikar şeyleri kabul etmek zorunda. Kırım, her zaman Rus'tu, bugün de Rus ve gelecekte de Rus kalacak. ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerdeki sıradan insanlar, Kırım'ın tarihsel olarak Rusya'ya bağlı olduğunu anlıyor ve kabul ediyor. Siyasetçiler ise kabul etmiyor. Tabii burada siyaset, entrikalar, farklı motifler ve amaçlar ile küresel hakimiyet söz konusu. Rusya gücünü artırdıkça, Batılı ülkelerin liderlerinin Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıması da hızlanacak" diye konuştu.