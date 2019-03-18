Poklonskaya'dan anime karakteri gibi yansıtıldığı ‘Nyaş-myaş' videosu hakkında açıklama: Başta gücendim, ama artık samimi geliyor

Eski Kırım Başsavcısı ve Duma milletvekili Natalya Poklonskaya, başsavcı olduğu dönemde kendisi için hazırlanan ve hızla yayılan, anime karakteri olarak yansıtıldığı ‘Nyaş-myaş' videosunun başta kendisini üzdüğünü, ancak daha sonra videonun ‘samimi' gelmeye başladığını ifade etti.

Poklonskaya hakkında anime karakteri olarak gösterildiği ve "Halkın karşısında kenara çekilemeyiz. Görevimiz ülkede başsavcılık yapmak" gibi ifadelerini kullandığı müzikli bir video yapılmıştı. Video, YouTube'da 40 milyondan fazla izlendi.

Poklonskaya, Pervıy Sevastopolskiy kanalına yaptığı açıklamada ‘Nyaş-myaş' videosu nedeniyle başta gücendiğini söyledi.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ'

Poklonskaya, o dönemde sorumlulukları nedeniyle üzerinde çok fazla baskı olduğunu, videonun yayılmasının ardından kişiliğine yönelik artan ilginin gerginliğini de körüklediğini kaydetti.

Poklonskaya "Çok zor bir dönemdi. Geceleri uyuyamıyordum, büyük sorumluluklar, aldığım çok zor kararlar vardı. Arkamda çok büyük bir ekip vardı, onları da korumam gerekiyordu. ‘Nyaş-myaş' gibi bir ifade karşısında da gerildim, biraz da gücendim. Bu kadar zor bir görev ve bana ‘nyaş-myaş' deniyordu" ifadelerini kullandı.

'KIZIM VE YEĞENİM EZBERE BİLİYOR'

Poklonskaya, bir süre sonra videonun ‘samimi' bir video olduğunu anladığını ve bu nedenle artık gerilmediğini söyledi. Poklonskaya, "Zira çocukların bu şarkıya nasıl tepki verdiğini gördüm. Kızım ve yeğenim sözlerini ezbere biliyor. Ben de artık bunu gülünç bulmamaya başladım, içim rahatladı, hepsi samimi şeyler" dedi.

'MİNNOŞUMUZ'

Güzelliği ile dikkat çeken Poklonskaya hakkında hazırlanan videodaki ‘nyaş-myaş' ifadesi, ‘tatlışımız, minnoşumuz' gibi bir anlama geliyor. Dış görünüşü nedeniyle anime karakterlerine benzetilen Poklonskaya video ilk çıktığı dönemde "Ben bir başsavcıyım, ‘nyaş-myaş' gibi ifadelere izin vermeyeceğim" demişti.

Video YouTube'da yayınladığı ilk iki günde 2.7 milyon kez izlenmişti.