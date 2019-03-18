Poklonskaya'dan anime karakteri gibi yansıtıldığı ‘Nyaş-myaş' videosu hakkında açıklama: Başta gücendim, ama artık samimi geliyor

Poklonskaya hakkında anime karakteri olarak gösterildiği ve "Halkın karşısında kenara çekilemeyiz. Görevimiz ülkede başsavcılık yapmak" gibi ifadelerini kullandığı müzikli bir video yapılmıştı. Video, YouTube'da 40 milyondan fazla izlendi.
Poklonskaya, Pervıy Sevastopolskiy kanalına yaptığı açıklamada ‘Nyaş-myaş' videosu nedeniyle başta gücendiğini söyledi.
'ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ'
Poklonskaya, o dönemde sorumlulukları nedeniyle üzerinde çok fazla baskı olduğunu, videonun yayılmasının ardından kişiliğine yönelik artan ilginin gerginliğini de körüklediğini kaydetti.
'KIZIM VE YEĞENİM EZBERE BİLİYOR'
Poklonskaya, bir süre sonra videonun ‘samimi' bir video olduğunu anladığını ve bu nedenle artık gerilmediğini söyledi. Poklonskaya, "Zira çocukların bu şarkıya nasıl tepki verdiğini gördüm. Kızım ve yeğenim sözlerini ezbere biliyor. Ben de artık bunu gülünç bulmamaya başladım, içim rahatladı, hepsi samimi şeyler" dedi.
'MİNNOŞUMUZ'
Video YouTube'da yayınladığı ilk iki günde 2.7 milyon kez izlenmişti.
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