Rusya, Türkiye'den giden 25 ton mandalinayı geri çevirdi

Rosselhoznadzor'un Krasnodar ve Adigey temsilciliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'den Novorossiysk limanına sevk edilen 25 ton mandalinada ‘Megaselia scalaris' isimli tarım zararlısının tespit edildiği ve bu nedenle ürünlerin Rusya'ya girişinin önlendiği belirtildi.
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Ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla da doğrulandı.
Rusya'nın tarım standartlarına göre ‘Megaselia scalaris' sineğinin bulunduğu ürünlerin piyasaya sürülmesine izin verilmiyor.
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