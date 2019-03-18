Rusya'dan ABD'ye 'Romanya' yanıtı: Kırım'a nükleer kapasiteli Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırıldı

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, ABD'nin Romanya'daki füze savunma sistemlerine yanıt olarak Kırım'a Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları konuşlandırıldığını açıkladı.

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Rusya, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı füze savunma sistemlerine Kırım'ın anavatana yeniden bağlanışının 5. yıldönümünde yarımadaya nükleer kapasiteli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçakları konuşlandırarak yanıt verdi.

Bondarev, Romanya'ya ABD füze savunma sistemlerinin gönderilmesinin ciddi bir meydan okuma olduğunu belirterek, Rusya Savunma Bakanlığı'nın buna yanıt olarak Kırım'daki Gvardeyskaya Hava Üssü'ne Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırdığını ve böylece bölgedeki güç dengelerinin ciddi şekilde değiştiğini ifade etti.

'AVRUPA'NIN HERHANGİ BİR NOKTASINDAKİ SİSTEMLER İMHA EDİLEBİLECEK'

Kırım'da konuşlandırılan Tu-22M3'lerin birkaç yıl içinde modernize edileceğini anlatan Rus senatör, bu sayede Avrupa'nın herhangi bir noktasındaki hava ve füze savunma sistemlerinin imha edilebileceğini vurguladı.

'MiG-27 ve SU-27'LER DE ÜSTE GÖREV YAPIYOR'

Bondarev, üste Tu-22M'lerin yanı sıra MiG-29 ve Su-27 avcı uçaklarının da görev yaptığını anımsattı.