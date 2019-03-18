Rusya'dan ABD'ye 'Romanya' yanıtı: Kırım'a nükleer kapasiteli Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırıldı

Bondarev, Romanya'ya ABD füze savunma sistemlerinin gönderilmesinin ciddi bir meydan okuma olduğunu belirterek, Rusya Savunma Bakanlığı'nın buna yanıt olarak Kırım'daki Gvardeyskaya Hava Üssü'ne Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırdığını ve böylece bölgedeki güç dengelerinin ciddi şekilde değiştiğini ifade etti.
'AVRUPA'NIN HERHANGİ BİR NOKTASINDAKİ SİSTEMLER İMHA EDİLEBİLECEK'
Kırım'da konuşlandırılan Tu-22M3'lerin birkaç yıl içinde modernize edileceğini anlatan Rus senatör, bu sayede Avrupa'nın herhangi bir noktasındaki hava ve füze savunma sistemlerinin imha edilebileceğini vurguladı.
'MiG-27 ve SU-27'LER DE ÜSTE GÖREV YAPIYOR'
Bondarev, üste Tu-22M'lerin yanı sıra MiG-29 ve Su-27 avcı uçaklarının da görev yaptığını anımsattı.
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