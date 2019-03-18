Putin: Yeni Zelanda'dakine benzer bir terör saldırısının Rusya'da yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümetinin Yeni Zelanda'dakine benzer terör eylemlerine müsaade etmemek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Kırım'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında bir açıklama yapan Putin, Rusya'da bu tür terör eylemlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Rus lider, "Amacı kesinlikle ülkedeki durumu bozmak olan korkunç terör eylemi sonucunda Yeni Zelanda'da verilen kayıplar nedeniyle yas tutuyoruz. Bizler, benzer durumların önüne geçilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Teröristlerin herhangi bir ülkede gerçekleştirdikleri saldırıların ne kadar tehlikeli olduğunu bildiklerini anlatan Putin, Rus toplumunun sağduyusunun bu tür testleri geçmeye yeteceğini umduğunu vurguladı.