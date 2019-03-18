Rusya, Amerikan tahvillerine yatırımları azaltmaya devam ediyor

© REUTERS / Adriana Loureiro ABD, bu kez Venezüella krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı planlıyor

Bakanlığın verilerine göre Moskova ocak ayında Amerikan hazine tahvillerine 13.18 milyar dolarlık yatırım yaptı, böylelikle Rus yatırımlarının hacmi, bir önceki aya göre 36 milyon dolar azalmış oldu.

Rusya'nın toplamda yatırmış olduğu paradan 6.322 milyar dolar uzun, 6.858 milyar dolarsa kısa vadeli tahvillere yatırıldı.

Rusya geçen yıl boyunca Amerikan tahvillerine yaptığı yatırımları önemli ölçüde azalttı. Buna göre geçtiğimiz ağustosta 14 milyar dolarlık yatırım yapıldı, böylelikle Moskova, Amerikan tahvillerine en çok yatırım yapan ilk 33 ülkenin gerisinde kalmış oldu.

Amerikan hazine tahvillerinin en büyük alıcısı olan Çin (1.127 trilyon dolar) lider pozisyonunu koruyor, ikinci sırada 1.07 trilyon dolarla Japonya, üçüncü sırada da 305.1 milyar dolarla Brezilya var.