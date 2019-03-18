Rusya: NATO, Karadeniz’i askerileştirmekle meşgul

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU ABD’li senatörlerden Karadeniz’de Rusya’ya karşı operasyon çağrısı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO aktif olarak Karadeniz bölgesini askerileştirmekle meşgul, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını güçlendiriyor, askeri ve sivil altyapıyı modernize ediyor. Romanya'ya ABD hava savunma sistemleri yerleştirildi. Deniz ve hava sahasında devriyeler artırıldı, başta Rusya sınırları boyunca bölgede keşif faaliyeti etkinleştirildi. 2018'de, NATO savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığının toplam süresi 80'den 120 güne artırıldı. İttifak, bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam etme planlarını gizlemiyor".