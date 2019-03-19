Leningrad yakınlarında ABD nükleer bombardıman uçağı tespit edildi

Plane Radar verilerine göre, nükleer silah taşıma potansiyeline sahip Stratofortress, önce Kaliningrad Bölgesi sınırlarına yaklaşarak Rusya Donanması Baltık Filosu üssüne yönelik hava saldırısının imitasyonunu yaptıktan sonra St. Petersburg yönünde hareket etti.
18:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) March 18, 2019
Направился в сторону Питера🇷🇺. pic.twitter.com/2wox6guwnf
Uçağın, Estonya hava sahasında kalarak St. Petersburg'a 191 km'lik mesafeye yaklaştığı bildirildi.
B-52H'in uçuşu yaklaşık 8 bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği aktarıldı.
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