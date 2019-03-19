Putin, Kırım’daki sinagog açılışına Netanyahu’yu davet etmeyi teklif etti

Simferopol kentindeki Cuma Camii'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet edildiğini hatırlatan Putin, sinagog açılışına da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu davet etmeyi teklif etti.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
"Rusya'nın Yahudi topluluğu, ülke gelişimine büyük katkıda bulunuyor. Yahudilerin Kırım'da da benzer pozitif rol oynamasını umuyorum" diye Putin, Yahudiliğin Rusya'daki geleneksel dinler arasında yer aldığına dikkat çekti.
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