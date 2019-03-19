Rusya: ABD'nin INF'yi ihlal etmekle suçladığı 9M729 füzelerini imha etmeyeceğiz

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

Rus Dışişleri, "Washington tarafından hiçbir gerekçe sunulmadan INF'yi ihlal ettiği açıklanan Rus 9M729 füze sistemlerini imha yoluna gidemeyiz. Zira ABD, karşılıklı şeffaflık önlemleri dahilinde INF'nin uygulanmasına ilişkin şikayetleri çözüme kavuşturma konusunda Rusya'nın aldığı inisiyatifleri reddetti" ifadelerini kullandı.

'ÖNERİLERİMİZ HALEN GEÇERLİ, KAPATILAN KAPIYI TEKRAR ÇALMAYACAĞIZ'

ABD tarafının diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu göstermediğini, Rusya'dan tek taraflı tavizler bekleyerek Moskova'ya ültimatomlar gönderdiğini kaydeden bakanlık, Rusya'nın çözüm önerilerinin geçerliliğini koruduğunu ancak kapatılan kapıyı tekrar çalmayacaklarını vurguladı.

ABD yönetimi, NATO tarafından SSC-8 olarak adlandırılan Rusya'nın yeni orta menzilli 9M729 füzesinin INF'yi ihlal ettiğini ileri sürerken, Moskova yönetimi suçlamaları reddediyor.

© AP Photo / Susan Walsh Trump'tan INF açıklaması: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

ABD, Rus 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek 2 Şubat itibarıyla INF'den çekilme prosedürünü başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Washington'a yanıt olarak anlaşmayı askıya aldıklarını açıklamıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.