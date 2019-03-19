Rusya: Kırım'a nükleer kapasiteli Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırılmadı

Bondarev'in basın sözcülüğünden dünkü açıklamanın yerine yapılan yeni açıklamaya göre Kırım'daki Rus askeri birliğinin sürekli olarak güçlendirildiğini, yarımadaya konuşlandırılan muharebe sistemlerinin Karadeniz havzasını tamamen kontrol ettiğini belirten Rus senatör, İskender-M taktik füze komplekslerinin ve nükleer kapasiteli Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının konuşlandırıldığına dair haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyledi.

Bondarev, "Tarihi adaletin yeniden tesis edildiği ve Kırım'ın Rusya'yla yeniden birleştiği andan itibaren Rusya Federasyonu'nun bir parçası olma statüsü, bölgedeki durumu kökten değiştirdi. Şu anda burada sürekli takviye edilen güçlü bir askeri birlik bulunuyor. Kırım'da S-300 ve S-400, Buk-M2, Pantsir-S1 gibi hava ve füze savunma sistemleri faal durumda. Bu sistemler, hava saldırılarını güvenilir şekilde bertaraf etme imkan ve kabiliyetine sahip" ifadelerini kullandı.

Yarımadada süper modern silahlarla donatılmış Bastion gemisavar kıyı savunma sistemi bulunduğunu da kaydeden Bondarev, tüm bu sistemlerin Rusya'ya saldırma cüretini gösteren potansiyel düşmana hiç şans tanımadığını, ülkenin güneybatı sınırlarını koruduğunu ve bölgede güvenliğin garantisi olduğunu vurguladı.