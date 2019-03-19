Rusya: Kırım'a nükleer kapasiteli Tu-22M3 bombardıman uçakları konuşlandırılmadı

Bondarev, "Tarihi adaletin yeniden tesis edildiği ve Kırım'ın Rusya'yla yeniden birleştiği andan itibaren Rusya Federasyonu'nun bir parçası olma statüsü, bölgedeki durumu kökten değiştirdi. Şu anda burada sürekli takviye edilen güçlü bir askeri birlik bulunuyor. Kırım'da S-300 ve S-400, Buk-M2, Pantsir-S1 gibi hava ve füze savunma sistemleri faal durumda. Bu sistemler, hava saldırılarını güvenilir şekilde bertaraf etme imkan ve kabiliyetine sahip" ifadelerini kullandı.
Yarımadada süper modern silahlarla donatılmış Bastion gemisavar kıyı savunma sistemi bulunduğunu da kaydeden Bondarev, tüm bu sistemlerin Rusya'ya saldırma cüretini gösteren potansiyel düşmana hiç şans tanımadığını, ülkenin güneybatı sınırlarını koruduğunu ve bölgede güvenliğin garantisi olduğunu vurguladı.
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