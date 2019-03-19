Rusya ve Mısır arasında Su-35 arasında anlaşma yapıldığı yalanlandı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Moskova ve Kahire arasında savaş uçağı tedariki ile ilgili hiçbir anlaşma imzalanmadığını belirtti.

FSVTS'den Sputnik'e yapılan açıklamada, "2018'in ikinci yarısında, Mısır'a savaş uçağı tedariki ile ilgili anlaşma imzalanmadı" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Moskova ve Kahire'nin 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşma imzaladıklarını ileri sürmüştü.

Haberde, anlaşmanın 2018 sonlarında yürürlüğe girdiği iddia edilmişti.