'S-400 dünyanın en iyi hava savunma sistemi, şimdi S-500’ler de geliyor'

Rus siyaset bilimci Dmitriy Miheyev, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin Amerikan menşeili muadillerinden daha üstün olduklarını belirtti.

Rus Zvezda televizyonunda yayınlanan ‘Segodnya Utrom' (Bu Sabah) programında konuşan Miheyev, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin Amerikan menşeili muadillerinden daha üstün olduklarını belirtti ve sistemlerin arasındaki farklılıkları anlattı.

Miheyev, "S-400 dünyanın en iyi hava savunma sistemi, şimdi S-500 sistemleri de geliyor. Amerikan sistemlerinin ciddi bir eksiği var, belirli bir yöne ateş ediyorlar, başka hedefler için dönmeleri gerekiyor. Bizim füzelerse fırlatıldıktan sonra manevra yapabiliyor" diye konuştu.

Rus sistemlerin hızının da Amerikan muadillerine göre daha hızlı olduklarını ve daha kısa sürede devreye alınabildiklerini kaydeden Miheyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çok önemli, zira birkaç dakika kazanmak kritik olabilir."

Daha önce Kırım Yarımadası'nda son 2 yıl içinde, Güney bölge hava ve hava savunma kuvvetlerine ait S-400 Triumf füze savunma sistemlerinden 4 bataryanın konuşlandırıldığı açıklanmıştı.