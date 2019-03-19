Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun Suriye’ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir araya geldiğini, görüşmede uluslararası terörle mücadele, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve kriz sonrası çözüm gibi konuların ele alındığını duyurdu.

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA Putin'den Esad'a: Terörle mücadeleye yönelik desteğimiz sürecek

Rusya Savunma Bakanlığı, Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulunduğunu ve Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, 19 Mart'ta Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulundu. Sergey Şoygu Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü ve Suriye liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını iletti" ifadelerine yer verildi.

'SURİYE DEVLETİNİ KORUMAYI BAŞARDIK'

İkili görüşmede Suriye'de uluslararası terörle mücadele, Ortadoğu'daki güvenliğin sağlanmasının ve kriz sonrası çözümün çeşitli yönlerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca sığınmacıların ve geçici olarak yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'deki daimi ikamet yerlerine gönüllü dönüşleri ile ilgili imkânların genişletilmesi gibi konulara da değinildiği kaydedildi.

Açıklama metnine göre Şoygu, "Suriye'de, Rusya'nın desteğiyle uluslararası terörle mücadelede şüphesiz önemli başarılar elde edildi, keyfiyetin ve yayılmasının durdurulması konusunda başarılı olundu. En önemlisi de Suriye devletini korumayı başardık ve vatandaşların barışçıl yaşama dönmeleri için gerekli koşulları oluşturduk" ifadelerini kullandı.