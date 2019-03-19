Kırım'ın başkenti Simferopol'deki sinagog inşaatının yavaş ilerlemesinin nedeni olarak finansal sorunların gösterilmesine nüktedan bir yanıt veren Rus lider Putin, Yahudilerin ancak Kırım'da finansal sorun yaşayabileceğini söyledi.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının 5. yıldönümünde yarımadaya giden Putin, Kırım Baş Hahamı Benjamin Volf'un da aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

2004'ten bu yana yarımadada yaşayan Volf, Simferopol'de 1941 yılında Yahudilerin vurulduğu noktada yapılan yeni sinagog inşaatının finansal sorunlar nedeniyle geciktiğini ancak yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Volf'e nüktedan bir yanıt veren Putin, "Yahudilerin finansal sorunları varmış. Bu ancak Kırım'da mümkün olabilir" ifadesini kullandı. Putin'in sözleri, katılımcılar arasında gülüşmelere yol açtı.

Rus lider hemen ardından Volf'e İbranice teşekkür etti.