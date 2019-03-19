2004'ten bu yana yarımadada yaşayan Volf, Simferopol'de 1941 yılında Yahudilerin vurulduğu noktada yapılan yeni sinagog inşaatının finansal sorunlar nedeniyle geciktiğini ancak yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
Volf'e nüktedan bir yanıt veren Putin, "Yahudilerin finansal sorunları varmış. Bu ancak Kırım'da mümkün olabilir" ifadesini kullandı. Putin'in sözleri, katılımcılar arasında gülüşmelere yol açtı.
Rus lider hemen ardından Volf'e İbranice teşekkür etti.
Путин: "У евреев проблемы с финансами!Только в Крыму это возможно" pic.twitter.com/IgTrW8Ilhj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2019
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