‘Türk Akımı üzerinden gaz sevkiyatları tahmin edilenden daha erken başlayabilir’

Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen ve kıyıya çıkan bölümlerinin birleştirilmesini yorumlayan Rus uzman İgor Yuşkov, bu hat üzerinden gaz sevkiyatlarının önceden tahmin edilen sürelerden daha erken başlayabileceğini söyledi.

© AA / Özgün Tiran Türk Akımı'nda sembol aşama tamamlandı: Denizden geçen ve kıyıya çıkan bölümler birleştirildi

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun kıdemli analisti İgor Yuşkov, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen ve kıyıya çıkan bölümlerinin birleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yuşkov, "Elbette ki bu son derece önemli bir olay. Zira bu, aslında Türk Akımı'nın birinci kolunun tamamen hazır olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

Türk Akımı doğalgaz boru hattının yapımı tamamlanan ilk kolu üzerinden Türkiye'nin ihtiyaçları için bir takım gaz sevkiyatlarının önce tahmin edilen sürelerden daha erken başlayabileceğini kaydeden Yuşkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani bu kolun, test modunda olsa dahi 2019'da artık işletilmeye başlanacağı düşünülebilir. Türkiye transit ülkelerinden tamamen bağımsız hale geliyor ve biz, gazın tümünü herhangi bir aracı olmaksızın deniz boru hatları üzerinden doğrudan teslim edeceğiz."

Daha önce, Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz götürecek olan Türk Akımı'nın açık deniz kesimiyle kıyı geçişi kesimlerini birbiriyle birleştiren nihai bağlantıların yapılmasıyla Karadeniz'deki boru hattı sisteminin bütünüyle tamamlandığı açıklanmıştı.