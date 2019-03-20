Rus senatör, Nazarbayev'in istifasını yorumladı

Rus Senatör Franz Klintseviç, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ABD ve diğer devletlerin bu ülkenin iç işlerine müdahale etmesine yol açabileceğini söyledi.

360 televizyonuna konuşan Klintseviç, "İstifa, bir tür iktidar mücadelesine neden olabilir. Bu yüzden çok endişeliyim" dedi.

Batılı ülkelerin, özellikle de ABD'nin Kazakistan'ın iç işlerine müdahale edebileceğini belirten Klintseviç, "ABD bu durumdan kesinlikle faydalanmaya çalışacaktır. Ancak, Nazarbayev'in otoritesi süreceğinden, Rusya ile karşılıklı ilişkilerin önemli stratejik bir alan olduğunu belirtecektir" dedi.

Klintseviç ayrıca, Kazakistan'ın Batı ülkeleriyle ‘flört etmesinin' Ukrayna senaryosuyla sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Salı akşamı televizyon kanalları yayınında, 20 Mart itibarıyla görevini bırakacağını açıklayan Nazarbayev, Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in Nisan 2020'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine kadar geçici devlet başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

Nazarbayev, 29 yıl devlet başkanı olarak görev yaptı. 24 Nisan 1990'da o zamanki adıyla SSCB Kazakistanı'nın ilk devlet başkanı seçildi. 1991 yılında ise bağımsız Kazakistan'ın devlet başkanı olarak seçildi. Ondan önce beş yıl boyunca ülkenin bakanlar konseyi başkanlığını yaptı. 1989-1991 yılları arasında Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri görevini yürüttü.