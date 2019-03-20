Rus havayolu şirketleri, Boeing 737 Max 8 uçaklarının alımını durdurdu

Etiyopya'da 157 kişinin ölmesiyle sonuçlanan havayolu kazasının ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarının hava sahasına girişini yasaklayan Rusya, bu uçakların satın alma işlemlerini de süresiz olarak durdurdu.

© REUTERS / Edgar Su Rusya da Boeing 737 Max uçaklarını yasakladı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Ulaşım ve İnşaat Komitesi üyesi Vladimir Afonskiy, komiteye yaptığı açıklamada Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarının alımına yönelik sözleşmelerin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksandr Yurçik'in sözlerini aktaran Afonskiy, "Boeing'in Utair, Ural Hava Yolları, Pobeda ve S7 ile olan sözleşmelerinin uçağın düşüşü ile ilgili ayrıntılar açığa kavuşana kadar durdurulduğunu söyledi" dedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Endonezya'da geçen ekim ayında da Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi ölmüştü.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye dahil pek çok ülke Boeing 737 Max 8 uçaklarını yasaklamıştı.