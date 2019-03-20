Lavrov'dan uyarı: Nükleer savaş tehdidi gerçeğe dönüşebilir

Cenevre'deki Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Lavrov, "Nükleer denemelerin yeniden başlayacağı, uzaya saldırı sistemlerinin gönderileceği ve hatta kısıtlı nükleer savaş çıkarılabileceğine dair konuşmalar duyuyoruz. Rusya için —ve umarım ki, burada temsil edilen ülkelerin büyük bölümü için- bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Lavrov, uluslararası durumu istikrarsızlaştırma, devletler arasındaki ihtilafları körükleme, silah kontrol alanındaki çok taraflı anlaşmalar sistemini çökertme politikasına karşı tüm ülkelerin aklıselim bir alternatif bulamaması halinde nükleer savaş tehdidinin gerçeğe dönüşebileceği uyarısında bulundu.

'SİLAHLANMA YARIŞINA GİRMEYECEĞİZ'

Lavrov, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeler kullanmayacağını ve bir silahlanma yarışına katılmayacağını da belirterek, "Rusya silahlanma yarışına katılmayacak. ABD bunu görmezden geliyor" diye konuştu.

PUTİN: DÜNYADA SİLAH KONTROLÜ İÇİN KURULAN SİSTEM ÇÖKÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Aralık'ta düzenlediği yıl sonu basın toplantısında nükleer savaş tehdidi hakkındaki bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor."