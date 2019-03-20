Poroşenko'dan 'seçim atağı': 294 tüzel ve 848 özel kişiye yaptırım

Kiev yönetimi, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün inşasında, Donbass'ta seçimlerin yapılmasında ve Azak Denizi'ndeki olayda dahli olduğunu düşündüğü 294 tüzel ve 848 özel kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

© REUTERS / Gleb Garanich Poroşenko: Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal dahilinde

Yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesi oy oranını artırmaya çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'dan Rusya karşıtı yeni hamle geldi.

Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna yönetimi, Kiev ile Moskova'yı karşı karşıya getiren Kırım, Donbass ve Azak Denizi'yle bağlantılı yeni yaptırım kararları aldı.

Poroşenko'nun imzaladığı kararnameye göre 294 tüzel ve 848 özel kişiye çeşitli yaptırımlar uygulamaya koyuldu.

DUMA VE FEDERASYON KONSEYİ'NDEN İSİMLER DE VAR

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün inşasında, Donbass'ta seçimlerin yapılmasında ve Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'nda yaşanan olayda dahli olduğunu düşünülerek yaptırım uygulanan kişiler arasında Rusya parlamentosunun alt ve üst kanatları Duma ile Federasyon Konseyi'nden isimler de yer aldı.

Rus şirketleri, işadamları, siyasetçiler, vekiller ve güvenlik güçleri mensupları yaptırım listesine dahil edildi.

Kiev yönetimi, ABD, AB ve Kanada'nın yaptırım uyguladığı tüzel ve özel kişilere de yaptırım uygulama kararı aldı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Anketlerde rakiplerinin gerisinde olduğu görülen Poroşenko, oylarını artırmak için Rusya ile karşıtlığı körükleyici söylem ve eylemlerini giderek sıklaştırıyor.