Kremlin: Kazakistan'ın yeni devlet başkanı Tokayev yakında Rusya'ya gelecek

Kremlin'in açıklamasına göre, Putin'le Tokayev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Diğer yandan Putin, Tokayev'in selefi ve Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'le de telefonla konuştu.
Devraldığı devlet başkanlığı dönemi Nisan 2020'de sona erecek olan Tokayev, Rusça, İngilizce ve Çince biliyor. Ülkeyi 1989'dan beri yöneten Nazarbayev istifa konuşmasında Tokayev için "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenilebilecek birisi" demişti.
Nazarbayev 1991'de SSCB dağıldığı esnada görevde olan Sovyet dönemi liderlerinden sonuncusuydu.
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