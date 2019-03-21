Kremlin: Kazakistan'ın yeni devlet başkanı Tokayev yakında Rusya'ya gelecek

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Tokayev'in en yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Putin'le Tokayev arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

© AA / Aliia Raimbekova Kazakistan'ın yeni devlet başkanı Tokayev oldu

Putin, Tokayev'i göreve gelişinden dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Tokayev'in en yakın zamanda Rusya'yı ziyaret etmesi konusunda anlaşıldı.

Diğer yandan Putin, Tokayev'in selefi ve Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'le de telefonla konuştu.

Devraldığı devlet başkanlığı dönemi Nisan 2020'de sona erecek olan Tokayev, Rusça, İngilizce ve Çince biliyor. Ülkeyi 1989'dan beri yöneten Nazarbayev istifa konuşmasında Tokayev için "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenilebilecek birisi" demişti.

Nazarbayev 1991'de SSCB dağıldığı esnada görevde olan Sovyet dönemi liderlerinden sonuncusuydu.