Rusya’da ‘kara delik’ görüldü

Rusya’nın Kola yarımadasında bir bulut ayın önüne geçti ve ışığın önünün kapanmasıyla bir hare oluştu. Bölge halkı ise gördüklerinin bir kara delik olduğunu sandı.

Rusya'nın Kola yarımdasında Hibini Dağları semalarında sıradışı bir doğa olayı yaşandı. Bir bulut, 15 dakika boyunca ayın önüne geçince ışığın vurduğu alanda bir delik görüntüsü oluştu. Bu durum bölge halkının gördüklerinin bir kara delik olduğunu sanmasına yol açtı.

​Rüzgâr belli bir yükseklikte daha güçlü hale geldiğinden, rüzgâr yönünün etkisiyle yüksek irtifada neredeyse hiç hareket etmeyen yuvarlak bulutlar oluşabiliyor.