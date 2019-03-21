Rusya'nın Kola yarımdasında Hibini Dağları semalarında sıradışı bir doğa olayı yaşandı. Bir bulut, 15 dakika boyunca ayın önüne geçince ışığın vurduğu alanda bir delik görüntüsü oluştu. Bu durum bölge halkının gördüklerinin bir kara delik olduğunu sanmasına yol açtı.
Rusya'da 'kara delik' görüldü https://t.co/eQmHeEWne5 pic.twitter.com/IucBeKQPpr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 21, 2019
Rüzgâr belli bir yükseklikte daha güçlü hale geldiğinden, rüzgâr yönünün etkisiyle yüksek irtifada neredeyse hiç hareket etmeyen yuvarlak bulutlar oluşabiliyor.
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