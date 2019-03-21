Rusya ile Çin 'birleşti': İlk demiryolu köprüsü tamamlandı

Nijneleninskoye ile Tongjiang arasında 2014 yılında başlayan ilk demiryolu köprüsünün mühendislik çalışmaları tamamlandı.
Rusya, 2.200 metrelik köprüye, son çelik kirişi taktı. Böylece iki tarafın inşa ettiği kısımlar birleşmiş oldu. Çin köprünün kendi sorumluluğundaki kısmını ekim ayında bitirmişti.
Россия и Китай соединили мост через Амур: поезда пойдут уже в этом году (ФОТО, ВИДЕО)— Paradox-24 (@24paradox24) March 21, 2019
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства прови https://t.co/Pejz3hR6IU pic.twitter.com/H8KiC9W7Tu
Daha önce Sputnik'e konuşan köprünün baş mühendisi Lee Huachao köprünün temmuz ayında hazır hale getirileceğini söylemişti. Köprünün bu yıl içinde açılması bekleniyor.
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